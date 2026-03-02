Comienzan votaciones al Congreso para colombianos en el extranjero

CIUDAD MCY.- Las votaciones para el Congreso y las consultas interpartidistas, de las que saldrán al menos tres candidatos a la Presidencia, comienzan este lunes para los colombianos residentes en el extranjero, de acuerdo con el cronograma divulgado por la Registraduría.

Quienes viven fuera de su país natal podrán ejercer su derecho al voto durante toda la semana curso y hasta el próximo 8 de marzo en 253 puestos de votación en 67 países, en los cuales habrá mil 387 mesas que aumentarán a mil 945 el domingo venidero, según detalló la entidad.

Apuntó además ese organismo que un millón 250 mil 846 colombianos están habilitados para votar en el exterior: 683 mil mujeres y 567 mil hombres.

Aunque los ciudadanos voten antes, aclaró, los resultados solo se divulgarán al cierre total de la jornada electoral, es decir, después de las 16:00 (hora local) del domingo 8 de marzo.

La Cancillería informó que, debido a la situación actual de seguridad reportada en Israel y en Emiratos Árabes Unidos, se aplaza la instalación de los puestos de votación previstos para Tel Aviv y Abu Dhabi.

Por otra parte, el Ministerio del Interior emitió un decreto en el que dispuso las medidas necesarias “para la conservación del orden público” con ocasión de las elecciones de Congreso de la República y presidenciales en primera vuelta, que se realizará el 31 de mayo.

La norma establece restricciones como ley seca, cierre de fronteras y otras disposiciones en materia de transporte y difusión de encuestas.

La ley seca se aplicará entre las 18:00 (hora local) del sábado 7 de marzo y las 12:00 del lunes 9 de marzo, y desde las 18:00 p.m. del sábado 30 de mayo hasta las 12:00 p.m. del lunes 1 de junio.

En cuanto al cierre de fronteras, el decreto ordena la restricción en los pasos terrestres y fluviales durante el lapso comprendido entre las 18:00 del 7 de marzo hasta las 6:00 a.m. del 9 de marzo, así como de las 6:00 del sábado 30 de mayo a las 6:00 del 1 de junio.

De acuerdo con la norma, el día de las elecciones no pueden exhibirse carteles, pasacalles, vallas y afiches de propaganda.

Igualmente, el decreto establece que desde el lunes 2 y el lunes 9 de marzo, y el lunes 25 de mayo hasta el lunes 1 de junio, los actos de carácter político solo podrán realizarse en recintos cerrados.

