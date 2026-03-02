Nueve conexiones aéreas serán reactivadas este mes en Venezuela

CIUDAD MCY.- Este mes de marzo se activarán en el país nueve conexiones aéreas internacionales, que comenzó con la llegada de la aerolínea colombiana Wingo, iniciando sus vuelos este domingo con ruta directa entre Medellín y Caracas.

La empresa indicó que serán tres frecuencias semanales, reforzando la conectividad aérea entre Colombia y Venezuela. Operará domingos, martes y viernes y de esta manera complementa la conexión directa con el territorio nacional.

Anunció que prevé ampliar su oferta a partir de abril con un vuelo diario entre Bogotá y Caracas, lo que incrementará su capacidad en uno de los mercados internacionales más relevantes para la compañía.

Este miércoles retomarán sus conexiones las aerolíneas Avior, con dos vuelos semanales desde y hacia Medellín; Plus Ultra con dos vuelos semanales en la ruta Madrid-Caracas.

Turkish Airline retoma la ruta Caracas-Estambul con tres frecuencias semanales.

Asimismo, el domingo 8 de marzo, Gol Linha Aéreas de Brasil reinicia su ruta Caracas-Sao Paulo con cuatro vuelos a la semana.

La venezolana Rutaca, activa su ruta a Punta Cana el próximo jueves 12 con dos vuelos a la semana. El viernes 13 Estelar Iberojet reactiva el itinerario Madrid-Caracas con una frecuencia semanal.

Se une a este nuevo panorama de conexiones la aerolínea Plus Ultra, que volará a Tenerife una vez por semana desde el sábado 28.

FUENTE CIUDAD CCS

FOTO: REFERENCIAL