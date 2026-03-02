Director ruso para América Latina visitó el Cuartel de la Montaña en Caracas

CIUDAD MCY.- El director del Departamento para América Latina del Ministerio de Exteriores de Rusia, Alexander Shchetinin, visitó el Cuartel de la Montaña en Caracas, este lunes.

De acuerdo con la representación rusa en Caracas, Shchetinin estuvo acompañado por el embajador Sergey Melik-Bagdasárov y realizó una ofrenda floral en el lugar de descanso del comandante Hugo Chávez.

«Rusia valora de manera constante la contribución de Hugo Chávez al desarrollo de las relaciones de amistad entre nuestros países y reafirma su disposición de seguir fortaleciendo la cooperación bilateral en todas las áreas de interés mutuo», señaló.

La sede diplomática ratificó la intención de continuar robusteciendo la cooperación bilateral con Venezuela en todas las áreas.

En reiteradas ocasiones, Moscú ha subrayado la solidaridad con el Gobierno venezolano ante los desafíos internacionales.

FUENTE AVN

FOTO: CORTESIA