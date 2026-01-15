Comisión de Seguridad y Defensa priorizará protección del hilo constitucional

CUIDAD MCY.-El presidente de la Comisión Permanente de Seguridad y Defensa de la Nación de la Asamblea Nacional (AN), Giuseppe Alessandrello, afirmó este miércoles que en la hoja de ruta de la instancia, se prioriza la protección del hilo constitucional y la defensa del Estado venezolano.

En ese sentido, explicó que las labores de quienes la integran se fijarán en torno al conjunto de 12 proyectos de ley presentados por la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, entre las que destacan la Ley de Ciberseguridad, la Ley del Sistema Eléctrico Nacional y la Ley de Paz y Convivencia, publicó el portal web de la Asamblea Nacional, este jueves.

Asimismo, tras el acto de instalación del órgano, Alessandrello detalló que esta agenda se trazó en respuesta institucional directa, a la agresión militar del gobierno de Estados Unidos (EEUU) contra la nación, la madrugada del 3 de enero, en la que asesinaron a más de 100 civiles y militares, además de secuestrar al primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, y a su esposa, diputada Cilia Flores.

El jefe de la comisión agregó que, en el grupo, compuesto por 19 diputados, todos aportaron ideas para cumplir con el proyecto de reforma integral del marco legal del país propuesto por el presidente de la AN, Jorge Rodríguez, que consiste en la organización de las leyes de la República en ocho grandes códigos.

Durante el encuentro, también fue juramentada el resto de la directiva, compuesta por la diputada Gloria Castillo de Duran (PSUV/Guayana Esequiba), como primera vicepresidenta, y el diputado Frang Morales (PSUV/Guárico), en la segunda vicepresidencia.

Finalmente fue informada la designación de German Aponte como secretario, y se estableció la profundización en el próximo encuentro del alcance técnico y jurídico de las leyes propuestas, refiere el texto publicado por la AN.

