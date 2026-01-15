Ministerio Público designó cuatro fiscales para investigar los hechos del 3 de enero

CUIDAD MCY.-El Ministerio Público (MP) designó cuatro fiscales nacionales para investigar los hechos ocurridos la madrugada del pasado 3 de enero, producto del ataque militar de Estados Unidos contra el territorio venezolano, informó el fiscal general, Tarek William Saab.

“El Ministerio Público ha designado cuatro fiscales nacionales que están investigando los hechos y es trágico ver cómo muchos de esos cuerpos fueron encontrados decapitados, desmembrados, producto de la acción de las bombas en una hora nocturna”, señaló, reseñó el MP este jueves.

“Estamos en ese momento de investigar, indagar todo lo que ocurrió; estamos haciendo mesas de trabajo de manera interinstitucional, porque esto lo tiene que conocer el mundo y no puede volver a ocurrir jamás en ningún lugar de la tierra”, agregó, e indicó que con las acciones del Gobierno de EE. UU. se está “volviendo a una época primitiva que ni siquiera se asemeja a la época de las cavernas”.

Asimismo, Saab se refirió a las recientes excarcelaciones que adelanta el Ejecutivo nacional. “Yo debo recordar que entre el 24 y el 31 de diciembre de 2025 se dieron, propiciado por la diplomacia de paz del ciudadano presidente de la República, aproximadamente unas 150 revisiones de medida de personas vinculadas incluso a actos que tienen que ver con conspiración”, señaló.

Al respecto, el fiscal resaltó que con estas acciones la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, mantiene la voluntad diplomática de dar continuidad a una política de Estado, y destacó que “es el momento de reforzar todas esas políticas de paz, de diálogo, de discusión permanente para que el pueblo de Venezuela siga manteniendo este rumbo de paz”.

EE. UU. ejecutó un ataque militar contra zonas de la ciudad de Caracas, los estados La Guaira, Miranda y Aragua el 3 de enero y secuestró al presidente de la República, Nicolás Maduro, y a la primera dama, Cilia Flores. De acuerdo con las autoridades, un centenar de civiles y militares, entre ellos 32 cubanos, fueron asesinados.

FUENTE AVN | FOTO CORTESÍA