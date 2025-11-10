Comités de Bases permitirán abordar frentes de acción en lo social y lo político

CIUDAD MCY.- Como parte del proceso de conformación de los Comités Bolivarianos de Base Integral (CBBI), líderes comunitarios de distintas parroquias del país destacaron los avances y el compromiso del Poder Popular en la construcción de una Venezuela más organizada, combativa y preparada para los desafíos sociales y políticos.

En representación de la parroquia La Vega, de Caracas, la jefa de comunidad Maildays Torrealba manifestó que el territorio cuenta con 24 circuitos comunales y dos comunas activas. “El proceso fue fluido, nuestra parroquia siempre combativa, para cumplir los lineamientos del presidente de la República Bolivariana de Venezuela”.

Por su parte, el jefe de comunidad de la Peregrinación Virgen de Lourdes en la parroquia Maiquetía, estado La Guaira, Robert Leiva, subrayó que en su región “la experiencia ha sido satisfactoria. Gracias a las políticas del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, donde los hombres, las mujeres y la juventud asumen roles importantes”. Añadió que los CBBI permitirán abrir varios frentes de acción, tanto en lo social como en lo político.

Desde el sector Los Pinos de la parroquia El Paraíso, en Caracas, Luz Carolina Ojeda señaló que “cada territorio se encuentra contento con la realización de este trabajo”, reflejando el entusiasmo y la unidad que ha generado este proceso en las bases populares.

Jornada histórica

Los líderes comunitarios coincidieron en enviar un mensaje al pueblo venezolano, al destacar que esta acción “queda para la historia. Toda esa fortaleza y gran equipo combativo que acompaña se ha hecho un trabajo impresionante las conformaciones de los CBBI, por el futuro de la Patria”. Asimismo, hicieron un llamado a no rendirse y a fortalecer la organización popular.

En cuanto a la defensa integral de la Nación, Torrealba explicó que “cada 15 días se forman por grupos para prepararse ante las amenazas. Si nos formamos vamos a tener un país hacia adelante, el presidente nos ha dado la oportunidad de ser parte del gobierno y mucho más allá de la militancia estamos prestos”.

La conformación de los CBBI se consolida así como una herramienta estratégica para la defensa del país, el fortalecimiento del poder popular y la construcción de una sociedad más justa y participativa.

VTV | FOTO CORTESÍA