Guardia del Pueblo celebró 14° aniversario de servicio con jornada social

En el sitio los habitantes disfrutaron de actividades recreativas y deportivas, además recibieron atención personalizada por medio de las instituciones gubernamentales

CIUDAD MCY .-En el marco de la celebración del 14° aniversario de la Guardia del Pueblo se realizó una extraordinaria jornada social en el municipio Libertador con el objetivo de brindarle atención y bienestar a los aragüeños.

La actividad que se desarrolló en la comuna Pueblo Soberano, específicamente en la comunidad Los Frutales , fue encabezada por Manuel Pérez, secretario sectorial de Comunas y Movimientos Sociales de Aragua, quien, estuvo acompañado de voceros, voceras, comuneros , instituciones estadales y Poder Popular para celebrar el aniversario de la Guardia del Pueblo.

En la jornada, los habitantes de la zona y sectores aledaños tuvieron acceso a múltiples atenciones, entre ellas: Inmunización, servicios de farmacia, barbería y peluquería.

Asimismo, estuvieron presente: el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT), el Instituto Nacional de Nutrición (INN), Alimentos Aragua Socialista (ALAS) y Mercados de Alimentos (Mercal), quienes se sumaron a la celebración para brindar atención directa.

Además, el aniversario contó con actividades recreativas, deportivas y culturales que hicieron del encuentro una jornada amena.

Durante la actividad, Manuel Pérez manifestó que la iniciativa fue «gracias al presidente Nicolás Maduro y la gobernadora Joana Sánchez para promover la cultura, recreación, deporte y bienestar para más de mil 200 personas».

Gracias a este esfuerzo conjunto, las familias de la zona no solo recibieron servicios de bienestar y salud, sino que también tuvieron acceso a alimentos y productos de primera necesidad, demostrando la efectividad de la unión cívico-militar a beneficio del pueblo.

IRENE RODRÍGUEZ | FOTOS | CORTESÍA