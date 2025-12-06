Expertos debaten sobre tecnología y seguridad aéreas en la Expo Transporte 2025

CIUDAD MCY.- La agenda de la Expo Transporte Venezuela 2025 de este viernes en el Parque Generalísimo Francisco de Miranda, La Carlota, se centró en el debate sobre el futuro, la seguridad y la tecnología del sector.

Líderes y expertos de la industria participaron en la primera discusión denominada “Transporte Inteligente 5.0” sobre la nueva era aeronáutica, que busca establecer la forma en la que las innovaciones deben integrarse con el diseño de aeronaves y los protocolos de seguridad para garantizar operaciones de clase mundial, reseña el Ministerio para el Transporte.

Además, la jornada abordó la organización en la aviación, apuntando a la incorporación de materiales de punta que mejoran la eficiencia y a reforzar una cultura organizacional que tenga la máxima seguridad como prioridad en cada proceso.

Asimismo, en el debate se establecieron puntos estratégicos para seguir fortaleciendo la conectividad mediante alianzas y acuerdos, orientados a garantizar la economía y productividad del país.

El foro cerró con el tema de conectividad y desarrollo sustentable, en el que se evaluaron los desafíos que plantea el cambio climático y las estrategias necesarias para asegurar que el crecimiento de la aviación sea responsable y sostenible a largo plazo.

La tercera edición de la Expo Transporte Venezuela 2025 abrió oficialmente sus puertas este viernes en Caracas, dando inicio a tres días dedicados a la innovación y el desarrollo del sector que moviliza al país en cada una de sus áreas.

AVN | FOTO REFERENCIAL