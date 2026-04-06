¿Cómo amaneció el dólar este lunes 6 de abril?

CIUDAD MCY.- El precio del dólar, según el Banco Central de Venezuela (BCV), se ubicó para el inicio de esta jornada en 474,05 bolívares. El tipo de cambio oficial experimentó un ligero incremento tras el cierre de las mesas de cambio bancarias, marcando la pauta económica para el inicio de la primera semana plena de abril.

Esta cifra constituye el valor de referencia legal para todas las transacciones comerciales y financieras en el país. El ente emisor publicó los datos exactos para garantizar la estabilidad informativa y el cumplimiento de la normativa cambiaria en el territorio nacional durante este 2026.

Además de la divisa estadounidense, el BCV informó que el euro se estableció en 550,89 bolívares. Por su parte, el mercado cambiario venezolano reportó los siguientes valores para otras unidades monetarias internacionales:

Yuan chino (CNY): 68,96 bolívares.

Lira turca (TRY): 10,65 bolívares.

Rublo ruso (RUB): 5,89 bolívares.

FUENTE: EL FOCO

FOTO:CORTESIA