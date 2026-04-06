Delcy Rodríguez encabeza liderazgo en Venezuela este 2026 según Polymarket

CIUDAD MCY.- El mercado de predicciones de Polymarket posiciona a la presidenta (E) Delcy Rodríguez como la principal favorita para encabezar el liderazgo en Venezuela al cierre de 2026, con una ventaja significativa frente al resto de los contendientes.

Los datos más recientes destacan que la jefa de Estado (E) concentra alrededor del 60 % de probabilidad implícita, cifra que se ubica muy por encima del resto de figuras evaluadas en la plataforma. En un segundo nivel aparecen el presidente de la República, Nicolás Maduro, y la militante María Corina Machado, quienes mantienen porcentajes cercanos entre sí, aunque con una ligera ventaja para Maduro dentro del mercado.

Más atrás se ubican otros nombres como Edmundo González, con probabilidades que resultan considerablemente menores en comparación con los principales escenarios.

FUENTE: LA IGUANA

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