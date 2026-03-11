Nuevo vuelo de Vuelta a la Patria retorna 270 venezolanos desde EEUU

CIUDAD MCY.- En un nuevo vuelo de la Gran Misión Vuelta a la Patria, este miércoles retornaron a Venezuela 270 connacionales procedentes de la ciudad de Phoenix, Arizona, en Estados Unidos (EEUU).

Los pasajeros del vuelo número 121, desde que se retomó el programa en 2025, fueron recibidos por las autoridades correspondientes en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.

El grupo estaba integrado mayoritariamente por adultos, con 224 hombres y 38 mujeres. También regresaron a suelo venezolano 2 adolescentes masculinos y 6 niños, quienes completaron el viaje de forma segura.

Tras su llegada los pasajeros recibieron la atención necesaria para agilizar sus trámites de ingreso y asegurar un reencuentro tranquilo con sus familiares y su entorno.

FUENTE: REDACCIÓN MAZO

FOTO: CORTESÍA