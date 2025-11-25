Comuna más votada en Consulta Popular es premiada con dotación de bombonas de gas

Cuidad MCY.- El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció un premio especial para la Comuna Simón Bolívar, ubicada en el 23 de Enero de Caracas, por haber sido una de las más votadas en la reciente Consulta Popular Nacional. El incentivo consiste en la dotación total de los cilindros de gas que necesita esa comunidad para solventar el déficit existente.

El anuncio fue realizado durante su programa Con Maduro+, mientras conversaba con Legna Serrano, Coordinadora de la Sala de Autogobierno de dicha comuna y quien explicó que la comuna, la cual posee el sistema de gas directo y por cilindro, enfrenta un déficit de 1.691 bombonas para la sustitución de las unidades en mal estado o faltantes.

La comunidad había priorizado dos proyectos en la consulta popular:

1. Sustitución de cilindros de gas.

2. Reparación de fachadas en su segunda fase.

En tal sentido, Serrano refirió que, con el proyecto aprobado, planeaban adquirir aproximadamente 250 bombonas, más el apoyo adicional gestionado previamente con el plan Caracas Sonríe, de la Alcaldía de Caracas.

Ante la situación, el presidente Maduro tomó la decisión de financiar la totalidad del déficit como reconocimiento a la participación masiva de la comuna en la consulta.

Instruyó directamente al ministro del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, vicealmirante Aníbal Coronado, apoyar a la comuna en estas gestiones. Adicionalmente, la comuna Simón Bolívar ejecutará el proyecto de reparación de fachadas de las 2.761 casas que poseen en su jurisdicción.

