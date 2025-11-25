Ciudad MCY

Presiente Maduro propone ampliar centros de votación y horarios para las Consultas Populares

PorRafael Velásquez

Nov 24, 2025

Ciudad MCY.– El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, abogó por flexibilizar y ampliar el sistema de votación para las Consultas Populares, permitiendo que las comunidades decidan el número de centros electorales y extendiendo los horarios de participación.

El Mandatario Nacional enfatizó que en este nuevo modelo el poder es del pueblo y que el Sistema Eectoral debe adaptarse a la gente, no al revés. Justificó la necesidad de abrir más puntos de votación basándose en la experiencia de la reciente Consulta Popular de la Juventud, donde la participación aumentó significativamente al incrementarse los centros electorales.

El Presidente lanzó la idea de extender el horario de las consultas populares, las cuales se realizan los domingos. «Inclusive yo he pensado que esas consultas pueden arrancar a las 10 de la mañana… y que dure hasta las 8 de la noche”, dijo.

Finalmente, sugirió que iniciar más tarde permite a los vecinos mayor tranquilidad y da tiempo a la comuna para movilizarse completamente, adaptando el proceso a la realidad del pueblo.

