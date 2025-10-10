Comunas del país recibirán formación en herramientas tecnológicas

CIUDAD MCY.- Con el objetivo de consolidar a las Comunas y Circuitos Comunales como espacios fundamentales para la formulación de políticas públicas, se llevó a cabo una jornada dedicada al estudio y aplicación de nuevos instrumentos tecnológicos.

Esta iniciativa busca sistematizar datos reales que orienten las acciones necesarias para atender los requerimientos específicos de cada territorio.

El vicepresidente Sectorial de Planificación, Ricardo Menéndez, destacó que más de cinco millones de personas han participado en el Plan de Formación Masiva en Planificación, lo que representa un avance significativo en el empoderamiento del pueblo para la toma de decisiones orientadas al desarrollo nacional.

Además, indicó que los talleres se han desplegado en todos los sectores del país, atendiendo las necesidades particulares de cada región.

Por su parte, el viceministro de Planificación Territorial, Edgar Valero, anunció la apertura de un curso de manejo libre destinado a brindar herramientas de conocimiento espacial a las comunas y circuitos comunales, fortaleciendo así su capacidad de gestión territorial.

Finalmente, el vicepresidente del Instituto Geográfico Simón Bolívar, Alí Peña, informó sobre la participación activa de la institución en la implementación de tecnologías geománticas. Entre ellas, destacó el uso de sistemas de información geográfica (SIG) como recurso clave para la construcción de mapas y polígonos comunales, que aporta valor político y técnico a la planificación territorial.

