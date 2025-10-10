Ciudad MCY

Comunicación Patria

Venezuela

Se prevé desarrollo nuboso con lluvias o chubascos en la mayor parte del país

Foto del avatar

PorMilexis Pino

Oct 10, 2025

CUIDAD MCY.- Condiciones para Venezuela, horas de la madrugada y la mañana se espera la formación de nubosidad acompañada de precipitaciones variables en Bolívar, Amazonas, Sucre, Monagas, Anzoátegui, Miranda, Distrito Capital, La Guaira, Aragua, Guárico, Cojedes, Apure, Barinas, Portuguesa, este de Falcón, Trujillo, Mérida, Táchira y Zulia.

Durante la tarde y noche, se prevé desarrollo nuboso con lluvias o chubascos en la mayor parte del país, siendo más intensas y frecuentes en la Región Central, Sur del territorio, Llanos Centrales, Occidentales, Centro Occidente, Andes y Zulia.

INAMEH

Foto del avatar

Por Milexis Pino

Noticias Destacadas

Deportes

Vinotinto Sub-17 ya conoce su ruta mundialista

10 de octubre de 2025 Milexis Pino
Venezuela

Presidente Maduro activó Operación Independencia 200 en tres estados del país

10 de octubre de 2025 Milexis Pino
Aragua

Operación Independencia 200 activa las ODDI en todo el estado Aragua

10 de octubre de 2025 Milexis Pino
Cultura

Bienal del Sur une arte venezolano con creadores internacionales

10 de octubre de 2025 Milexis Pino