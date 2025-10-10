CUIDAD MCY.- Condiciones para Venezuela, horas de la madrugada y la mañana se espera la formación de nubosidad acompañada de precipitaciones variables en Bolívar, Amazonas, Sucre, Monagas, Anzoátegui, Miranda, Distrito Capital, La Guaira, Aragua, Guárico, Cojedes, Apure, Barinas, Portuguesa, este de Falcón, Trujillo, Mérida, Táchira y Zulia.

Durante la tarde y noche, se prevé desarrollo nuboso con lluvias o chubascos en la mayor parte del país, siendo más intensas y frecuentes en la Región Central, Sur del territorio, Llanos Centrales, Occidentales, Centro Occidente, Andes y Zulia.

INAMEH