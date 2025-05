Aragüeños listos para ejercer su derecho al sufragio este domingo

A voter casts a ballot during the Constituent Assembly election in Caracas, Venezuela, July 30, 2017. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

** Con mil 469 mesas electorales dispuestas, distribuidas en 657 centros de votación, los habitantes de la región Central definirán el destino de la gobernación así como la representación parlamentaria nacional y regional. ** CIUDAD MCY.- Con el reloj marcando las últimas horas previas a la jornada electoral de este domingo 25 de mayo, el estado Aragua se erige como un ejemplo de preparación y compromiso cívico. Más de un millón de aragüeños están listos para salir a las calles, ejercer su derecho al sufragio y, con ello, refrendar su compromiso con la democracia y el futuro de la entidad. En total, 1 millón 289 mil 451 electores están convocados a este proceso. Su voto no solo definirá el mando de la gobernación, sino también la representación parlamentaria a nivel nacional y regional. LOGÍSTICA ELECTORAL EN ARAGUA La expectativa es palpable en los 18 municipios aragüeños, con una concentración significativa de votantes en las principales urbes: Girardot, Santiago Mariño y José Félix Ribas. Es en estos centros neurálgicos donde se espera la mayor afluencia de votantes, ansiosos por plasmar su voluntad en las urnas. Para garantizar el correcto desarrollo de la jornada, Aragua contará con mil 469 mesas electorales, distribuidas estratégicamente en 657 centros de votación. Este despliegue logístico es una muestra del arduo trabajo y la coordinación de las instituciones involucradas, asegurando que cada elector tenga un espacio adecuado y seguro para ejercer su derecho desde el momento de la apertura. TRASCENDENCIA DEL VOTO ARAGÜEÑO La importancia de este proceso electoral es multifacética y trascendental para el porvenir de Aragua. Los ciudadanos no solo elegirán a quien ocupará la silla de la gobernación entre las cuatro opciones que se presentan, sino que también tendrán en sus manos la responsabilidad de seleccionar a los 14 diputados a la Asamblea Nacional (AN) que representarán a Aragua en el parlamento nacional, así como a los aproximadamente 15 postulados al Consejo Legislativo Bolivariano de Aragua (CLEBA). Este domingo es mucho más que una simple votación; es una oportunidad para que los habitantes del centro-norte del país demuestren su civismo, madurez política y creencia en el poder del voto como herramienta transformadora. De tal manera, la jornada promete ser una fiesta democrática, un testimonio viviente del compromiso de una ciudadanía que entiende la magnitud de su poder en la construcción de la sociedad que anhela. REINYMAR TOVAR FOTOS | CORTESIA Navegación de entradas