Autoridades rinden homenaje al Decreto de Chuquisaca con ofrenda floral en el Panteón Nacional

CIUDAD MCY.- En el Panteón Nacional, ante el sarcófago de El Libertador Simón Bolívar, se llevó a cabo una ofrenda floral por el bicentenario del Decreto de Chuquisaca, acto que estuvo liderado por la vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez.

El evento inició con la entonación del Himno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, por parte de la Banda Marcial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), en honor al Padre de la Patria y en conmemoración de esta fecha.

Durante su intervención, la vicepresidenta destacó que «el universalismo estaba en la visión de futuro de Simón Bolívar, fue un precursor en los ámbitos de la justicia humanitaria, social y su amor por la naturaleza, y es por ello que Bolívar viene con este decreto, el decreto de Chuquisaca».

«Hoy, 200 años después, estamos reivindicando su legado ecológico, el amor por la naturaleza, la preservación, la reforestación y es justamente Bolívar que marca el camino para reivindicar los principios fundamentales de los derechos de los seres humanos, de la naturaleza y en ese camino nos encontramos cuando decimos que el capitalismo es un modelo de producción depredadora que no respeta los derechos de la naturaleza. Hoy estamos reivindicando el legado histórico de nuestro padre Simón Bolívar, y ese modelo depredador hoy amenaza la existencia de los seres humanos», agregó.

Vale acotar, que estuvieron presentes, el ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo, Ricardo Molina, la presidenta de Inparques, Rosinés Chávez, la vicepresidenta sectorial de Ciencia, Tecnología y Salud, Gabriela Jiménez y el presidente del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos (Celarg), Pedro Calzadilla.

