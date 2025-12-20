Aragua conmemoró Bicentenario del Decreto de Chuquisaca

Promulgado por Simón Bolívar el 19 de diciembre de 1825, es considerado un documento pionero y visionario que estableció una de las primeras políticas ambientales de Suramérica

CIUDAD MCY.- En el marco del Bicentenario de la firma del Decreto de Chuquisaca, la emblemática Plaza Bolívar de Maracay fue escenario de una jornada de plantación simbólica para honrar el legado ambientalista del Libertador Simón Bolívar. La actividad rindió tributo a la visión del prócer, quien hoy es reconocido como un pionero del ecosocialismo y la protección de la Madre Tierra gracias a este hito.

La jornada estuvo encabezada por Yuliana Ramos, directora del Ministerio de Ecosocialismo (Minec) en Aragua, junto a integrantes de la Misión Árbol, Bomberos Forestales y la Secretaría de Ecosocialismo. Esta acción se replicó de forma simultánea en todas las plazas Bolívar de los 18 municipios de la entidad y en el resto del territorio nacional.

Ramos recordó que en 1825, Bolívar instruyó la plantación de un millón de árboles en la Gran Colombia para restaurar los ecosistemas devastados por la guerra. Con este decreto, el Libertador buscaba cultivar la sensibilidad y el amor por la naturaleza, demostrando una visión avanzada para su época sobre la conservación y el acrecentamiento de los recursos naturales.

Durante la actividad, se destacaron los logros alcanzados durante el periodo de lluvias de 2025; más de 40 mil árboles fueron plantados en espacios naturales y monumentos nacionales, como el Henri Pittier.

Además, se articuló de manera inmediata con los equipos operativos de incendios forestales, para encarar la temporada de sequía 2025-2026, iniciada este mes de diciembre.

En el marco de la gestión del presidente Nicolás Maduro y el ministro Ricardo Molina, el equipo ecosocialista de Aragua ha logrado la conformación de más de 90 Consejos Ecosocialistas.

Estos espacios, integrados por voceros de las comunas, son el pilar de la Gran Misión Madre Tierra Venezuela en la región. Su objetivo es avanzar en vértices estratégicos como el manejo soberano del territorio, la producción de plántulas y la ejecución de acciones sustentables que garanticen la protección de la naturaleza en el estado Aragua.

HOMENAJE PARLAMENTARIO

En sintonía con la celebración bicentenaria, el Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Aragua (Cleba), realizo una sesión solemne para honrar esta importante fecha.

La actividad estuvo encabezada por la presidenta del parlamento regional, Katiana Hernández, el vicepresidente Johan Norato, la secretaria General de la Sexta Transformación, Yuliana Ramos y el Coordinador nacional del Partido Verde, Erick Rangel.

El significativo acto sirvió de espacio para recordar esta importante fecha emprendida por el Libertador y generador conciencia sobre la madre tierra, con políticas públicas integrales en favor de la Naturaleza.

El líder nacional de la tolda ambientalista, recibió la orden Hugo Chávez en su Primera clase, por ser el orador de orden de la actividad y por su contribución con el medio ambiente.

Asimismo, la autoridad regional del Minec, fue reconocida por su destacada participación en la actividad como presentadora.

COMPROMISO CON LA MADRE TIERRA

Rangel enfatizó que este decretó se mantiene vigente con el pasar de los años

“Estamos celebrando el Bicentenario del Decreto de Chuquisaca, obra de nuestro padre, el Libertador Simón Bolívar, donde instruyó hace 200 años a plantar un millón de árboles en el territorio de la actual Bolivia. Este mandato es para nosotros, para los venezolanos, para los bolivarianos, un compromiso, porque Bolívar hace 200 años vio la importancia de preservar la vida y a la madre tierra. Y estamos aquí hoy, sus hijos e hijas, continuando su obra. Como nos lo dijo nuestro padre Hugo Chávez y como lo ha guiado el presidente Nicolás Maduro”, expresó.

Por su parte la presidenta del Cleba mencionó que en el estado se trabaja constantemente en leyes para la preservación del medio ambiente.

“Nosotros desde estos espacios hemos trabajado en la ley de convivencia ciudadana, zonas protegidas especiales. En días pasados celebramos el aniversario número ciento diez del Zoológico de Maracay, y ahí realizamos una serie de anuncios sobre las áreas protegidas de nuestro Henry Pittier, del Pico Codazzi, de las cuencas hidrográficas del estado Aragua, y vamos a seguir fomentando con mucha educación ambiental, porque hay mucha conciencia lo que nosotros estamos desarrollando a través de la promoción de esta ley, un gran proceso educativo en el estado Aragua, para que estemos sujetos a hacer el bien por causa de nuestra conciencia y no por razón del castigo”, puntualizó Hernández.

MARÍA JOSÉ PARRA | CIUDAD MCY |FOTOS CIUDAD MCY