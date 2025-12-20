Más de mil 400 toneladas de asfalto fueron colocadas en La Victoria en 2025

Estas acciones enmarcadas en las políticas públicas orientadas por la vocera del Poder Popular en la Gobernación, Joana Sánchez, se garantizan ciudades más humanas y modernas para todos los usuarios y transeúntes

CUIDAD MCY.-En el marco de la gestión del alcalde Juan Carlos Sánchez, el Gobierno de Ribas, a través de la Dirección Ejecutiva de Ingeniería Municipal, ha colocado un total de mil 406 toneladas de material asfáltico en diferentes sectores de la localidad, como parte del plan de recuperación y mantenimiento vial desarrollado durante el año 2025.

Los trabajos de asfaltado iniciaron en el mes de abril del presente año y se han ejecutado de manera progresiva en diversas zonas de la ciudad de La Victoria, permitiendo la recuperación de importantes arterias viales como la carretera principal de Zuata, La Mora, Las Mercedes, Casco Central y Morichal, entre otras.

Estas acciones han contribuido significativamente a mejorar la movilidad urbana y a garantizar mayor seguridad para conductores y peatones que transitan diariamente por las áreas intervenidas, fortaleciendo así la infraestructura vial del municipio.

Al respecto, la ingeniera Yoli Castillo, ingeniero municipal de la Alcaldía de Ribas, señaló que estas labores se enmarcan en la Segunda Transformación de Ciudades Humanas, específicamente en el eje de servicios públicos e infraestructura, cuyo objetivo es optimizar las condiciones de las vías a lo largo y ancho de la jurisdicción, dando respuesta oportuna a las solicitudes y necesidades del pueblo.

Castillo también destacó que las cuadrillas de asfaltado se mantienen desplegadas diariamente en distintos puntos del municipio, avanzando de forma continua con los trabajos planificados, en cumplimiento del compromiso de la gestión municipal de mejorar la calidad de vida de los habitantes.

Asimismo, informó que para el año 2026 está previsto continuar con la colocación de material asfáltico en nuevas zonas de Zuata, Guacamaya y otros sectores del municipio José Félix Ribas, ampliando el alcance del plan de recuperación vial.

