Venezuela conmemoró Bicentenario del Decreto de Chuquisaca

Este visionario instrumento legal, promulgado por Simón Bolívar el 19 de diciembre de 1825, es considerado uno de los primeros en promover la protección ambiental en América, en favor de los ecosistemas de las nacientes repúblicas

CIUDAD MCY.-El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, celebró a través de su cuenta en la red social Telegram, el Bicentenario del Decreto de Chuquisaca, documento redactado por Simón Bolívar en 1825. En este sentido, el mandatario calificó el texto como la “cédula de identidad” de la nación, destacando que en él se refleja un pensamiento ambientalista avanzado.

De acuerdo con Maduro, El Libertador reaccionó ante el saqueo de recursos naturales del dominio colonial, sentando las bases de una ética protectora de la naturaleza. La publicación también resalta que el decreto posee una vigencia fundamental en la lucha contemporánea contra la crisis climática global. El jefe de Estado afirmó que el documento representa una respuesta histórica al extractivismo desmedido y una visión de la naturaleza como centro de la existencia.

Asimismo, el Gobierno de Venezuela anunció la activación de la Gran Misión Madre Tierra, inspirada en los ideales bolivarianos y el ecosocialismo propuesto por Hugo Chávez. Esta iniciativa busca transformar el modelo social hacia uno sustentable, integrando objetivos estratégicos como la Sexta Transformación (6T).

Con estas acciones, Venezuela busca proyectar el legado de Bolívar como un ejemplo internacional de preservación ambiental frente a los desafíos climáticos del siglo XXI.

MARCOS GAVIDIA │ CIUDAD MCY │ AVN |IMAGEN REFERENCIAL