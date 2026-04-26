Registro Civil de Bolívar alcanzó un primer trimestre exitoso 

El equipo multidisciplinario ha consolidado un servicio de calidad gracias a la atención en asesoría legal, repuestas de solicitudes, registro de actas de nacimiento y la celebración de matrimonios civiles

CIUDAD MCY.- La dirección del Registro Civil del municipio Bolívar presentó un balance positivo sobre la gestión realizada durante el primer trimestre del año 2026, el cuál reflejo un compromiso sólido con la identidad y el estado civil de los habitantes de San Mateo, alcanzando un total de 2 mil 732 ciudadanos atendidos en diversas áreas de servicio.

El balance fue encabezado por la directora Paola Serrano, quién manifestó que la institución ha procesado una alta demanda de documentos y trámites legales para el bienestar de los sanmateanos.

«Hemos respondido un total de mil 525 solicitudes de actas y se registraron 88 actas de nacimiento directamente en la sede del registro, estos procedimientos fueron rápidos, garantizandole a nuestros ciudadanos un servicio de calidad».

De igual manera, informó que el equipo del Registro Civil de Bolívar ha participado en jornadas de atención social donde brindó atención directa y asesoría a más de 162 personas.

ASESORIA EXTRANJERA

Serrano indicó que uno de los puntos clave de la gestión ha sido la asesoría a personas que retornan al país o vienen a Venezuela y portan nacional extranjeras.

«Hemos brindado orientación específica a los ciudadanos de nacionalidad extranjera sobre la necesidad de contar con documentos legalizados y apostillados para poder proceder con el registro de nacimientos y otros trámites legales de manera efectiva».

MATRIMONIOS

En este balance informativo, un dato notable fue el incremento en la celebración de matrimonios civiles en la jurisdicción.

«Todos los sanmateanos se quieren casar, es algo impresionante, lo que va de trimestre 68 parejas han contraído matrimonio y tenemos matrimonios todos los fines de semana, jueves o viernes», afirmó Serrano.

Con estos resultados, el Registro Civil del municipio Bolívar reafirma su disposición de seguir trabajando de puertas abiertas para garantizar el derecho a la identidad y el ordenamiento civil de toda la población.

IRENE RODRÍGUEZ

FOTOS: CORTESÍA