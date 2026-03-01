Ocumare activará 10 centros electorales para la Consulta Nacional Popular 2026

‎

El alcalde Wilmer Leal informó que 22 consejos comunales participarán el 8-M en la elección de proyectos, enfocados mayormente en la transformación económica y urbana

‎CIUDAD MCY.-El municipio Ocumare de la Costa de Oro se prepara para lo que será la primera Consulta Popular Nacional del año 2026. El alcalde de la jurisdicción, Wilmer Leal, anunció que la jornada se llevará a cabo el próximo domingo 8 de marzo, convocando a todo el pueblo a ejercer su derecho al voto y ejecutar los proyectos que elevaran la calidad de vida.

‎

‎En está oportunidad la jurisdicción contará con la participación de 22 consejos comunales, agrupados en tres comunas y seis circuitos comunales, sumando 42 planes a escoger mediante el sufragio. Los mismos emanan de las necesidades detectadas por los vecinos en asambleas previas.

‎

‎»Tenemos 10 centros electorales en distintos territorios, como Cuyagua, Cata, El Playón, Ocumare, El Inces, La Esmeralda, Las Monjas, La Trilla y Cumboto», mencionó Leal.

‎

‎El burgomaestre hizo enfasis en que las propuestas están vinculadas a la 1T y 2T, las líneas estratégicas de los planes de gestión gubernamental al nivel nacional, regional y local.

‎

‎Asimismo, extendió el llamado a movilización popular para obtener altos índices de participación. «El llamado es a todos los vecinos y vecinas, a los jóvenes mayores de 15 años, para que salgan a votar este próximo domingo», puntualizó el alcalde.

THAIMARA ORTIZ

FOTOS: REFERENCIALES