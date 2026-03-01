Juventud de Aragua ratificó lealtad revolucionaria en Sesión Especial

CIUDAD MCY.-En un acto que integró la memoria histórica con los desafíos políticos actuales, el Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Aragua (Cleba) y el Concejo Municipal de Rafael Guillermo Urdaneta celebraron una sesión conjunta para honrar a la juventud patriótica. Desde el corazón del llano aragüeño, más de 30 personalidades recibieron reconocimientos por su labor en un contexto de resistencia nacional, lo que reafirmó su lealtad al proyecto bolivariano.

En ese sentido, la presidenta del parlamento regional, Katiana Hernández, destacó la importancia estratégica de la Batalla de La Victoria como epicentro de las luchas emancipadoras de Venezuela. Durante su intervención, Hernández vinculó las gestas independentistas del pasado con las batallas contemporáneas del país, bajo la premisa de que el suelo aragüeño es un escenario fundamental para la defensa de la patria.

La jornada alcanzó su punto más sensible con la entrega de la Orden Robert Serra, distinción que honra la entrega incansable por la revolución y que se otorgó de manera póstuma a Wuanergue Fuentes como tributo a su trayectoria de lucha, mientras que el orador de orden, Darwin Herrera, también recibió la condecoración por su destacada labor social y política. Asimismo, el acto exaltó el talento de los jóvenes de Urdaneta que impulsan los sectores productivos y sociales de la zona.

La legisladora hizo un llamado urgente a la formación de cuadros jóvenes y aseguró que la verdadera respuesta de la Revolución será la consolidación de un pueblo unido y victorioso.

Para finalizar, la autoridad legislativa subrayó la necesidad de incorporar a las nuevas generaciones para mantener vivo el legado histórico. Además, valoró el trabajo de transformación que realiza Joana Sánchez desde la Gobernación de Aragua y concluyó con la afirmación de que la juventud posee el ímpetu y la valentía necesarios para que el proceso bolivariano sea irreversible.

