Aragua inicio mes de la Mujer con despliegue cultural y político

Desde el Boulevard Brión la autoridad única nica para asuntos de la mujer en Aragua, aseguró que marzo se fortalecerá con despliegues de salud, formación y justicia de género en los 18 municipios del estado

CIUDAD MCY.-En un ambiente de alegría, color y firmeza revolucionaria, el gobierno bolivariano de Aragua dio inicio formal a las actividades conmemorativas del mes de la mujer. Bajo el lema «cultura de mujeres para mujeres», el Boulevard Brión de Maracay se convirtió en el epicentro de un encuentro que fusionó las tradiciones populares con el compromiso político de protección social que lidera la gestión regional.

El evento, enmarcado en el fortalecimiento de la Gran Misión Venezuela Mujer (GMVM), contó con la presencia de las máximas autoridades en materia de género, quienes destacaron que estas acciones forman parte de las políticas de inclusión impulsadas por el presidente Nicolás Maduro y la presidenta (E) Delcy Rodríguez, ejecutadas en la entidad bajo la visión de la vocera del Poder Popular en la gobernación de Aragua, Joana Sánchez, quien es un referente de la protección a la mujer en el estado.

EMPODERAMIENTO Y TERRITORIO

Gipsy Colmenares, autoridad única nica para asuntos de la mujer en Aragua, resaltó el carácter histórico de la lucha femenina en la entidad. «Hoy no solo es el inicio de marzo; hoy ratificamos que Aragua es vanguardia en la protección de la mujer. Gracias a la gestión de nuestra vocera del Poder Popular, Joana Sánchez y al trabajo incansable de mujeres que hemos logrado territorializar las políticas de atención, asegurando que cada aragüeña se sienta respaldada por un gobierno bolivariano que la reconoce como el pilar fundamental de la sociedad y de la Revolución», afirmó Colmenares.

CULTURA Y FORMACIÓN COMO EJES TRASVERSALES

La jornada fue moderada y coordinada por las responsables de los vértices estratégicos de la GMVM. Yeaxi Pérez, responsable del vértice 2 (Educación para el empoderamiento de la mujer), enfatizó la importancia de la identidad nacional, realizando una reseña biográfica sobre la insigne cultora Lilia Vera.

«El empoderamiento también pasa por el reconocimiento de nuestras raíces. Desde el vértice 2, entendemos que una mujer formada y consciente de su cultura es una mujer libre», señaló Pérez durante su intervención.

Por su parte, Milagros Heredia, responsable del vértice 6 (sistemas de comunicación y cultura de la mujer), destacó la masiva participación de las delegaciones municipales: «Estamos visibilizando el talento de nuestras abuelas guerreras, de nuestras jóvenes y de cada cultora que, desde los 18 municipios mantienen viva nuestra esencia».

RECONOCIMIENTO AL TALENTO ARAGUEÑO

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue la entrega de una mención especial a la licenciada Fanny Morillo, Premio Nacional de Cultura, cuya trayectoria fue aplaudida por las autoridades y el poder popular presente. Asimismo, se entregaron placas y diplomas a cultoras destacadas de los diversos ejes municipales de Aragua.

La programación artística incluyó presentación de Danzas Aragua y Danzas Alegre Juventud, El Baile de las Burriquitas, el Colectivo de San Juaneras de Santiago Mariño, el Toro de Colores, El grupo de danza «Abuelas Guerreras», entre otras manifestaciones culturales; igualmente hubo bloques de poesía, cuentacuentos y una puesta en escena en formato microteatro de «La Loca Luz Caraballo».

El acto culminó con la interpretación oficial de la Banda Girardot, sellando un compromiso que se extenderá durante todo el mes de marzo con despliegues de salud, formación y justicia de género en los 18 municipios del estado.

Vale destacar, que estuvieron presentes representaciones de los municipios Girardot, Santiago Mariño, Bolivar, Sucre, Santos Michelena, José Félix Ribas, Ezequiel Zamora, José Ángel Lamas, Francisco Linares Alcántara, Tovar y Libertador.

Con este encuentro, el gobierno bolivariano de aragua reafirma que la Gran Misión Venezuela Mujer no es solo un programa social, sino una herramienta política de transformación para garantizar una vida libre de violencia y con plenas oportunidades para todas

FUENTE: PRENSA IMA ARAGUA

FOTOS: PRENSA IMA ARAGUA