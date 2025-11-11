Ciudad MCY

Delegación aragüeña culminó exitosa gira en Asia consolidando alianzas estratégicas para las 7T

PorBeatriz Guilarte

Nov 11, 2025

La agenda de trabajo en el continente asiático cerró con un encuentro con el Cónsul General de Venezuela en Shanghái, Atilio Villasmil, fortaleciendo la cooperación bilateral

CIUDAD MCY.- Luego de una gira calificada como «exitosa, fructífera y productiva» por el continente asiático, la delegación oficial del estado Aragua culminó su agenda de trabajo en la República Popular China.

El cierre de la visita se selló con un encuentro estratégico con el Cónsul General de Venezuela en Shanghái, Sr. Atilio Villasmil.

La visita al gigante asiático incluyó una apretada agenda de trabajo por diferentes provincias, con el objetivo de consolidar importantes alianzas como parte del fortalecimiento de las 7 Transformaciones (7T) del Plan de la Patria.

El equipo de alto nivel estuvo encabezado por Félix Romero, secretario general de Gobierno y secretario general para la Transformación Económica.

 Le acompañaron Milagros Méndez, secretaria de Desarrollo Económico; Yuliana Ramos, secretaria General de Ecosocialismo, Ciencia y Tecnología; y Carlos Matheus, presidente del Instituto para el Reciclaje Aragua.

Durante estos días de trabajo, la representación aragüeña trazó nuevos horizontes enfocados en impulsar el crecimiento económico, productivo, turístico y tecnológico, acciones que buscan transformar positivamente la entidad.

La delegación actuó en representación del presidente Nicolás Maduro y de la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez.

Esta importante gira de encuentros fortaleció las relaciones bilaterales, el desarrollo mutuo y la cooperación entre ambas naciones, apuntando a un futuro de prosperidad y crecimiento compartido.

YORBER ALVARADO |  FOTOS : CORTESIA

