Con muestras culturales artistas celebraron diversidad e identidad de Venezuela

PorMilexis Pino

Ene 26, 2026

CIUDAD MCY.- Para celebrar la diversidad cultural de Venezuela como expresión de resistencia identitaria y fortaleza nacional, este domingo diversos colectivos culturales se dieron cita en el parque Generalísimo de Miranda, en Caracas.

En una jornada festiva, educativa y simbólica, cultores y cultoras mostraron la riqueza artística del país.

Desde temprano se ofreció a los visitantes del parque muestras culturales, artesanías, talleres, música tradicional, gastronomía de las diferentes regiones venezolanas, recitales, entrega gratuita de libros, entre otras actividades.

«Cultores, artistas, danzantes, cantores, artesanos y creadores de toda Venezuela nos desplegamos en una muestra de nuestra identidad: un día completo dedicado a celebrar las culturas venezolanas», refieren los organizadores.

Durante la jornada, explicaron que este «gran encuentro» no es un festival comercial sino «una acción de resistencia a través del arte».

La actividad forma parte de una agenda de movilización permanente de los movimientos sociales del país para reafirmar la identidad, paz y soberanía venezolanas y para reclamar el retorno del presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores, secuestrados por Estados Unidos desde el pasado 3 de enero.

FUENTE EL FOCO

FOTO: CORTESÍA

