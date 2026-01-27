Avanzan programas para adultos mayores en Valencia

CIUDAD MCY.- El Instituto Autónomo Municipal para la Atención del Adulto Mayor y Personas con Discapacidad del municipio Valencia, (Iamamped), en articulación con el Teatro Municipal de la ciudad, adelantan las líneas de programas especiales para la atención de todos los abuelos y abuelas de la capital carabobeña.

Así lo informó el presidente del Iamamped, Jesús Alvarado, durante un encuentro de trabajo con el responsable del Teatro Municipal de Valencia, Juan José Piñero, en el despacho de la alcaldía.

“Sostuvimos un encuentro de interés para proyectar grandes cosas y nuevos programas especiales que se vienen para Valencia y para la atención a nuestros adultos y adultas mayores. (…) Vamos a concretar en este año 2026 grandes proyectos para todos y para todas nuestros abuelos, abuelas de la patria del municipio de Valencia y personas con discapacidad”, puntualizó Alvarado.

Precisó que estos proyectos cumplen los lineamientos de la alcaldesa Dina Castillo, el gobernador Rafael Lacava, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y las orientaciones del presidente Nicolás Maduro, como parte de la Ley del Plan de la Patria y las 7 Grandes Transformaciones 2025-2030, que pese a su secuestro el pasado 3 de enero, asegura el permanente avance de las instituciones para la protección integral del pueblo venezolano.

FUENTE : VTV

FOTO : CORTESÍA