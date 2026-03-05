Concejo Municipal de Lamas instaló comisión de Seguridad y Defensa Territorial

La actividad estuvo presidida por el concejal Dimas Díaz, quien destacó que esta nueva instancia trabajará bajo una visión de seguridad ciudadana integral y preventiva

CIUDAD MCY.- En un acto marcado por el compromiso ciudadano y la articulación institucional, este miércoles quedó formalmente instalada la Comisión de Seguridad y Defensa Territorial del municipio José Ángel Lamas, en el estado Aragua.

La actividad, que tuvo lugar en la sede del Concejo Municipal, fue presidida por el concejal Dimas Díaz, quien destacó que esta nueva instancia trabajará bajo una visión de seguridad ciudadana integral y preventiva.

«Hoy instalamos esta comisión con el firme objetivo de seguir trabajando por la prevención del delito en nuestro municipio. Lo hacemos de la mano del Poder Popular y en perfecta unión cívico-militar-policial», afirmó Díaz durante su intervención.

ARTICULACIÓN Y RESPALDO INSTITUCIONAL

La instalación contó con una nutrida representación de las fuerzas vivas de la jurisdicción, incluyendo: voceros y voceras del Poder Popular, representantes de los diversos órganos de seguridad del Estado, cuerpo de concejales y concejalas del Municipio, jueces y juezas de paz, grupos fundamentales para la resolución de conflictos comunitarios.

El concejal Díaz subrayó que estas acciones forman parte de las políticas impulsadas por el Presidente de la República, Nicolás Maduro, la Vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, la Gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, y el alcalde Tony García, quienes han priorizado la paz y el resguardo de los ciudadanos.

PREVENCIÓN COMO EJE CENTRAL

Con la puesta en marcha de la Comisión, se espera fortalecer el patrullaje inteligente, la inteligencia comunitaria y los programas de educación preventiva para disminuir los índices delictivos en las parroquias del municipio Lamas.

Al finalizar el acto, los presentes ratificaron su voluntad de construir un municipio más seguro, donde la convivencia y el respeto a la ley sean los pilares del desarrollo local.

LUISA PEDROZA

FOTOS: CORTESÍA