De cara al 8-M Legisladores aragüeños se despliegan en Barrio El Carmen

En medio de los 325 años de Maracay y la cercania del Día Internacional de la Mujer, esta comunidad se convirtió en el epicentro de la democracia directa

CIUDAD MCY.- La Secretaría de Asuntos Parlamentarios, encabezada por la presidenta del Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Aragua (Cleba), Katiana Hernández, tomó las calles de la Comuna Socialista Norte «Venezuela Heroica» del Barrio El Carmen, con el propósito de extender la invitación a la comunidad a participar en la I Consulta Popular 2026, el próximo 8 de marzo.

Durante este despliegue casa a casa, los legisladores y vecinos socializaron los siete proyectos que buscan transformar la realidad cotidiana de este territorio.

Hernández, acompañada por un bloque parlamentario de legisladores y concejales, subrayó que en Aragua se han habilitado 378 centros electorales y más de 400 mesas para que los ciudadanos, a partir de los 15 años, ejerzan su derecho republicano.

«Estamos convencidos de que es con el pueblo con quien debemos gobernar. Venimos a apoyar a nuestro Poder Popular en la promoción de sus sueños», afirmó la legisladora Hernández durante el recorrido.

Los siete proyectos en juego durante esta Consulta Popular, abarcan desde la economía hasta los servicios básicos: con la Ruta socioproductiva, artesanal y cultural, la Empresa de reciclaje comunal, Fábrica de alimentos para consumo animal, Gestión integral de desechos sólidos, Planta potabilizadora por autogestión, Luminarias y fotoceldas y Sustitución de colectores de aguas servidas.

Estos proyectos enmarcados en la primera y segunda transformación, que trata sobre economía, servicios públicos y ciudades humanas, son promovidos en este sector, acompañando las políticas públicas del presidente Nicolás Maduro y la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

“Estamos en las calles, haciendo la promoción, lo que sabemos, tocar las puertas de nuestros vecinos y vecinas para alcanzar la mayor participación posible en nuestro Estado Aragua, dijo Hernández.

LA VOZ POPULAR

Heidi Parra, jefa de la UBCH Rafael Urdaneta, habló sobre cada logro de su calle y a su vez envió una invitación a los habitantes de la comunidad, a participar en la postulación de los proyectos de su preferencia: «Es en beneficio y pro de nuestros territorios”.

REINA BETANCOURT

FOTOS: CORTESÍA