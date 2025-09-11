Congreso de Prevención y Concienciación sobre el Suicidio se realizó en Maracay

CIUDAD MCY.-Como parte de las actividades realizadas desde la Coordinación Regional de Prevención de Accidentes y Hechos Violentos, adscrito a la Corporación de Salud del estado Aragua (Corposalud), se llevó a cabo en las instalaciones del Centro de Profesionales Universitarios del Estado Aragua (Ceproaragua), el primer congreso de prevención y concienciación sobre el suicidio.

El congreso se realizó a propósito del Día Mundial de la Prevención del Suicidio y contó con la presentación de 4 ponencias.

“Depresión y conducta suicida” a cargo del Dr. José Guzmán, Psiquiatra; “Prevención del suicidio infantil” por la Lcda. Maria Barreat, Psicólogo clínico; “Suicidio, ¿cómo entender y actuar frente a la idealización” a cargo del Dr. Jesús Matute, Psiquiatra y “Factores psicosociales del riesgo de la conducta suicida” por la Sociólogo Anna Rodríguez.

La Coordinadora Regional de Prevención de Accidentes y Hechos Violentos de Corposalud Anna Rodríguez, expresó que fue un éxito total este primer congreso, aseverando que se sobrepasó la meta de pre inscritos con una cantidad de 220 personas, siendo solo 100 de ellos los que pudieron asistir a la convocatoria por tema de aforo. Informó que se organizará un segundo encuentro donde puedan participar el resto de personas preinscritas.

“Estamos bien contentos puesto que la receptividad sobre el tema fue favorable y esperamos que actividades como estas se vuelvan a repetir” añadió Rodríguez.

El congreso estuvo dirigido no solo a personal del sector salud sino también a personas pertenecientes a Consejos comunales, jueces de paz, docentes, entre otras.

La Coordinación Regional de Prevención de Accidentes y Hechos Violentos de Corposalud continuará realizando actividades durante todo el mes de septiembre, motivado a la concienciación y prevención del suicidio.

PRENSA CORPOSALUD | FOTOS: CORTESÍA