«El arte del aroma del café en el turismo» cerró con éxito en Maracay

Sep 11, 2025

CIUDAD MCY.-En el marco del mes del Turismo se celebró con gran éxito la masterclass «El arte del aroma del café en el turismo» desde las instalaciones del Centro Comercial Unicentro en la ciudad de Maracay gracias a una alianza entre el sector privado y público.

La actividad, organizada por el Ministerio de Turismo, Aragua (Mintur), contó con una notable asistencia y la participación del reconocido barista Fidel Barrios como facilitador y la directora del Ministerio en la región, Maritza Mendoza.

​Durante el encuentro, Fidel Barrios compartió su vasto conocimiento y experiencia con los asistentes, quienes pudieron profundizar en la importancia del aroma del café, conocer diversas técnicas de preparación y comprender la relevancia de este producto como un elemento diferenciador en la oferta turística.

La masterclass estuvo dirigida a entusiastas del café, profesionales del sector y público en general, que mostraron un gran interés e interactuaron activamente con el experto.

​Con este evento, Mintur Aragua reafirma su compromiso de fortalecer la cultura cafetera en la región, logrando un espacio de aprendizaje que promovió la integración entre  caficultores, el turismo y la transformación sostenible en cual se refiere a un modelo de viaje que equilibra las necesidades de los turistas, las comunidades y el medio ambiente.

 La excelente acogida por parte del público maracayero demostró el valor y la necesidad de este tipo de iniciativas.

PRENSA MINTUR ARAGUA | FOTOS: CORTESÍA

