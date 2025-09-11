Costaragua renueva institución educativa de Ocumare

***En la Escuela Básica Nacional Luciano D’ Eluyar se llevarán a cabo distintas acciones para mejorar la infraestructura y servicios públicos***

CIUDAD MCY.-La muchachada que hace vida en el sector La Esmerada, del municipio Ocumare de la Costa de Oro, será beneficiada con la rehabilitación de un centro educativo, como parte de las acciones orientadas por la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez para garantizar el bienestar de la población.

El regreso a clases en la Escuela Básica Nacional Luciano D’ Eluyar será celebrado con la renovación integral de los espacios, esto mediante la adecuación del techo, corrección de filtraciones, frisado de paredes, y embellecimiento con pintura gracias al apoyo del Presidente Nicolás Maduro y el ministro de educación Héctor Rodríguez.

Además de las mejoras infraestructurales, también se abordaron los servicios públicos, desmalezamiento, poda controlada, y limpieza general, lo que permite recibir a los jóvenes en un sitio seguro, apto y confortable para su formación académica.

La ejecución de obra está a cargo del Instituto Autónomo para el Desarrollo de las Costas de Aragua (Costaragua), y la presidenta del ente, Lucellis Hidalgo, supervisó las tareas realizadas.

Con estas actividades, el Gobierno Bolivariano reafirma su compromiso por establecer mejores condiciones para el correcto desarrollo de la generación de relevo.

THAIMARA ORTIZ | FOTOS | CORTESÍA COSTARAGUA