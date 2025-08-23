Congreso Mundial en Defensa de la Madre Tierra se realizará en Caracas del 8 al 10-Oct

CIUIDAD MCY.- El Congreso Mundial en Defensa de la Madre Tierra se realizará en la ciudad de Caracas, del 8 al 10 de octubre del presente año, informó el ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo, Ricardo Molina, durante su participación en la Cumbre de los Estados Parte del Tratado de Cooperación Amazónica (TCA), realizada en la ciudad de Bogotá, Colombia.

En este sentido, destacó que el congreso será un encuentro científico y popular, en el que están invitados los movimientos sociales y ambientalistas, lo que permitirá debatir con las diversas visiones, los derechos de la Madre Tierra, la protección de las aguas, el derecho de los pueblos de satisfacer las necesidades humanas con equidad y respeto por la naturaleza.

El ministro aprovechó para invitar al evento de manera personalizada a los ocho países que forma parte de las Amazonas, además intercambiaron las experiencias y opiniones sobre los avances que tiene Venezuela en la defensa del Amazonas, “el derecho que tienen los pueblos de nuestros países de proteger con soberanía y decisión la preservación, conservación y aprovechamiento de nuestra Amazonas”, dijo.

Añadió que Venezuela, llevó a la Cumbre, una posición consensuada sobre la prevención ante incendios en el Amazonas, el combate de la deforestación ilegal, la activación del Plan Nacional de Reforestación, la incorporación de los movimientos sociales, ecologistas, ambientalistas, ecosocialistas, científicos, expertos, comunidades indígenas, Comunas, Consejos Ecosocialistas y el Poder Popular organizado.

VTV