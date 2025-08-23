BDV despliega campaña “Listospa’l plan 24/7” en vacaciones

CIUDAD MCY.-El Banco de Venezuela (BDV) se despliega por todo el territorio nacional con su campaña “Listos pa’l plan 24/7”, para llevar a los temporadistas las innovadoras soluciones integrales que ofrece la entidad financiera del país, acompañado de atractivas actividades.

Durante esta temporada, los clientes han contado con atención directa y especializada en diversos puntos turísticos, además la entidad financiera les ofrece la practicidad de todos sus métodos de pago las 24 horas del día y los siete días de la semana, mientras disfrutan, descansan y se divierten en la playa, el parque, el campo o la montaña.

Para este fin de semana, el BDV les llevará a los visitantes de Playa Lido del estado Anzoátegui y del Club Círculo Militar Mamo en La Guaira, la rapidez del método PagomóvilBDV con el uso del QR, así como las múltiples y fáciles opciones de su aplicativo móvil BDVApp, también de música, actividades recreativas e interactivas.

De igual modo, la atención directa de la institución financiera llega al embarcadero La Baritina, en Anzoátegui, con un espacio dispuesto para que los temporadistas tengan la oportunidad de adquirir la nueva tarjeta MasterCard Debit con tecnología sin contacto, reanudar su cuenta, actualizar datos, vincularse a la aplicación AMI, descargar la BDVApp y demás asesorías.

Finalmente, del 30 al 31 del presente mes “Listos pa’l plan 24/7” estará en el Sistema de Teleféricos Mukumbarí, Mérida, y en la ciudad capital del país en los espacios del Parque Generalísimo Francisco de Miranda.

Fuente: BDV