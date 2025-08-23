Ciudad MCY

Más de 300 escuelas del país se encuentran en proceso de rehabilitación

PorKaren Rodríguez

Ago 23, 2025

Ciudad MCY.-“Más de 300 escuelas están siendo rehabilitadas y acondicionadas para recibir a nuestros niños, niñas y jóvenes en este nuevo año escolar 2025-2026”, expresó el ministro del Poder Popular para la Educación, Héctor Rodríguez, a través de la publicación de un video en el canal Telegram.

En el presente mes, el titular de la cartera de Educación mediante un comunicado anunció el “plan de rehabilitación escolar sigue con fuerza” donde estimó la intervención de más de 300 escuelas y liceos en todo el territorio nacional durante las vacaciones escolares.

Igualmente, el ministro Rodríguez informó de un despliegue para buscar a los niños y jóvenes que estén fuera del sistema educativo y garantizar su regreso a las instituciones educativas. A partir desde el 11 de agosto del año en curso continúa la conformación de equipos y la realización del diagnóstico comunitario.

A partir del 18 al 30 de agosto del presente año, se realizaron el censo y registro de los casos, finalmente, el proceso culminará con la inscripción en los planteles educativos del 1 al 8 de septiembre.

VTV

