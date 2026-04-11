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ConocoPhillips envía equipo técnico para evaluar su regreso al mercado petrolero venezolano

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PorRafael Velásquez

Abr 11, 2026

Esta iniciativa convierte a la empresa en la segunda gran compañía petrolera estadounidense en revelar públicamente una inspección sobre el terreno en Venezuela, de acuerdo con informan medios internacionales

CIUDAD MCY.-La empresa estadounidense de exploración y producción ConocoPhillips envió un equipo a Venezuela para evaluar las perspectivas de regreso al mercado petrolero en la nación suramericana.

Esta iniciativa convierte a ConocoPhillips en la segunda gran compañía petrolera estadounidense en revelar públicamente una inspección sobre el terreno en Venezuela, de acuerdo con informan medios internacionales.

“Evaluaremos Venezuela frente a otras oportunidades internacionales como parte de nuestro disciplinado marco de inversión”, detalló, este jueves, el portavoz de la compañía, Dennis Nuss.

Nuss señaló que el propósito del viaje es “comprender mejor el potencial de oportunidades de petróleo y gas en el país”.

Asimismo, el director general de ConocoPhillips, Ryan Lance, comentó que tratan de «ser constructivos y ayudar al gobierno a analizar qué se necesita para incentivar las inversiones que se destinarán a Venezuela”.

FUENTE: GLOBOVISION

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