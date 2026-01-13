Donde nace la expresión, florece la identidad de un cultor

El Día del Artista Nacional demuestra que una historia puede contarse por cualquier medio, ya sea música, baile, pintura o teatro aquellas personas que buscan una alternativa a lo convencional

CIUDAD MCY.- En Venezuela, cada 13 de enero se conmemora el Día del Artista Nacional, enmarcado con el propósito de exaltar la hermosa labor de hombres, mujeres, adolescentes y niños que inspiran al público a través de sus dones y talentos creativos con el uso de la imaginación, los colores, el movimiento y las texturas.

Para el cultor venezolano el arte es un medio de expresión que le ayuda a que otras personas comprendan más a fondo lo que él quiso representar. La celebración de este día no es solamente un espectáculo, es un homenaje a los artistas que promueven la expresión de la cultura en diversas disciplinas como la danza, música, teatro y artes plásticas, con inicios dese tempranas edades.

Más allá de las exhibiciones, el venezolano disfruta mucho conectar con sus raíces y se emociona al ver como las costumbres se mantienen en el tiempo para poder disfrutarlas, de esa forma y poder mostrarlas a las nuevas generaciones como herencia muy valiosa para todos los venezolanos.

La Gran Misión Viva Venezuela se ha dedicado a preservar las danzas, cantos y ritmos tradicionales, conservando una parte fundamental del país, la participación del público es indispensable y por eso forman alianzas con museos, orquesta e instituciones que ayuden a promover estas actividades.

Las ferias y exposiciones les dan la oportunidad a los artistas emergentes para que muestren su trabajo al público y así tengan la ocasión ideal de ser reconocidos por su arte. Estos eventos tienen un apartado para aquellos artistas que lograron destacar, son recompensados con los Premios Nacionales de Cultura y Aragua cuenta con dos de estos laureados.

IDENTIDAD Y MEMORIA

Alejandro “Mono” González fue honrado con el Premio Nacional de Artes Plásticas 2025, por destacar su trayectoria en el muralismo y la expresión social, reivindicando el arte urbano como una herramienta para para unir a la sociedad frente al individualismo. Su obra fue destacada como un referente de identidad y memoria para la diversidad de generaciones.

ORGULLO VICTORIANO

Al cultor aragüeño José Caldas, se le otorgó el Premio Nacional Salón Arturo Michelena (67ª edición). Este proyecto le tomó años para culminar “Modokue”, obra que lo obligó a investigar sobre la energía, en la expresión mediante el color. Su propuesta conecta arte, sensibilidad y pensamiento y llamó la atención de muchos artistas elogiando la obra ya culminada, compartiendo sus técnicas y pensamientos mientras presentó el proyecto de la luz, energía y el color para ser elementos comunicativos.

RAFAEL GONZÁLEZ (PASANTE) │ FOTOS : CIUDAD MARACAY