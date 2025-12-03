Conozca la fruta brasileña que ofrece beneficios a su salud

CUIDAD MCY.-El maracuyá de ajo (‘Passiflora tenuifila’) es un fruto poco conocido del Cerrado, una vasta zona de gran riqueza biológica en el centro de Brasil, que ha despertado el interés de la comunidad científica por sus prometedores efectos sobre la salud.

Recientemente, un equipo de investigadores de la Universidad de Sao Paulo reveló que el consumo diario de 10 gramos de su pulpa en polvo, el equivalente a cuatro frutas frescas, redujo la inflamación de los vasos sanguíneos en personas con sobrepeso, al mejorar así su sistema cardiovascular.

Como parte de un estudio clínico, 16 voluntarios consumieron durante dos semanas polvo de ‘P. tenuifila’ o un control con contenido equivalente de fibra, seguido de un período de descanso de un mes. Se tomaron muestras de sangre al inicio y al final de cada intervención para evaluar cambios bioquímicos y en la expresión genética (activación de los genes).

Beneficios

Los resultados revelaron una caída significativa en los niveles de las moléculas vinculadas a la inflamación vascular, como la interleucina‑6 (IL‑6) y la ICAM‑1. Asimismo, se produjo un aumento de las concentraciones de nitrito en sangre, un indicador asociado al óxido nítrico, que favorece la dilatación vascular y mejora la circulación.

Sin embargo, los hallazgos no se limitaron a parámetros sanguíneos. El análisis genético mostró que el polvo de maracuyá de ajo moduló la expresión de más de 370 genes, al incluir el ABCA1, clave para la regulación del colesterol y la formación del colesterol de lipoproteína de alta densidad (HDL), conocido como “colesterol bueno”.

Los científicos señalaron a compuestos presentes en esta fruta, como proantocianidinas y flavonoides C-glicosilados, como los posibles responsables de estos efectos. Estas sustancias son reconocidas por tener propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, que promueven la protección del sistema vascular y mejoran la salud del corazón.

“Todos estos años de investigación confirman que los frutos de nuestra biodiversidad son verdaderas joyas medicinales”, señaló la investigadora Isabella Duarte. Los resultados del estudio fueron publicados en la revista Food & Function.

AGENCIAS | FOTO REFERENCIAL