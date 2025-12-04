Consumo de frutas y cereales enteros disminuyen riesgo de Alzheimer

CUIDAD MCY.-Un estudio de la Universitat Rovira i Virgili (URV) de España demostró que priorizar alimentos con bajo índice glucémico, como la mayoría de frutas y cereales enteros, puede reducir el riesgo de Alzheimer y otros tipos de demencias.

El análisis se realizó junto al Centro de Tecnología Ambiental, Alimentaria y Toxicológica (TecnATox) y el Instituto de Investigación Sanitaria Pere Virgili (IISPV), para su publicación en el International Journal of Epidemiology.

El equipo analizó datos de más de 200 mil adultos del Reino Unido que no tenían demencia cuando empezó el seguimiento, y tras un seguimiento medio de 13,25 años se comprobó que un total de 2 mil 362 personas desarrollaron demencias.

Los resultados exponen que el consumo de alimentos de menor índice glucémico se asocia a un menor riesgo de desarrollar demencias, mientras que valores más elevados incrementan su riesgo: las dietas con un índice glucémico de bajo a moderado se relacionaron con una reducción del 16% del riesgo de padecer Alzheimer, mientras que valores más altos se relacionaron con un incremento del 14%.

Según los investigadores, estos resultados «ponen el foco» en la importancia de tener en cuenta tanto la cantidad como la calidad de los hidratos de carbono, como estrategia de prevención y manejo de las demencias.

