Conozca las funciones del Consejo de Defensa de la Nación

Tras la convocación, y posterior activación del mismo, pasa a ser el órgano de consulta de los Poderes Públicos durante el decreto de Estado de Conmoción Exterior
CIUDAD MCY.-Tras los hechos suscitados la madrugada de este sábado 3 de enero, la vicepresidenta Delcy Rodríguez convocó la activación del Consejo de Defensa de la Nación, apegándose de esta forma a lo establecido en el artículo 323 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV).
El Consejo de Defensa de la Nación se volvió el máximo órgano de consulta, particularmente, ante la ausencia del jefe de Estado. Desde allí, los Poderes Públicos realizarán las consultas, planificación y asesoría en relación a todos los temas concernientes de seguridad y protección de la integridad territorial.
»A tales efectos, le corresponde también establecer el concepto estratégico de la Nación», reza la CRBV.
La mesa de trabajo personal es conformada por:
-Vicepresidente Ejecutivo.
-Presidente de la Asamblea Nacional.
-Presidente del Tribunal Supremo de Justicia.
-Presidente del Consejo Moral Republicano.
-Los ministros de los sectores de Defensa, Relaciones Interiores, Relaciones Exteriores, Planificación y Economía.
Asimismo, Venezuela además cuenta con un estatuto para la ejecución de cualquier plan llamada Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, cuyo objeto principal es garantizar la soberanía y aplicar estrategias de protección ante posibles amenazas.
Entre los puntos claves destaca que el Estado tiene la facultad de establecer y declarar áreas geográficas críticas por su importancia militar, industrial y/o prestación de servicios; así como la disposición de la FANB para colaborar en el funcionamiento de servicios públicos o empresas básicas del Estado en situaciones que alteren el orden.
THAIMARA ORTIZ | Foto Prensa Presidencial