Conozca las funciones del Consejo de Defensa de la Nación

Tras la convocación, y posterior activación del mismo, pasa a ser el órgano de consulta de los Poderes Públicos durante el decreto de Estado de Conmoción Exterior

‎CIUDAD MCY.-‎‎Tras los hechos suscitados la madrugada de este sábado 3 de enero, la vicepresidenta Delcy Rodríguez convocó la activación del Consejo de Defensa de la Nación, apegándose de esta forma a lo establecido en el artículo 323 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV).

‎El Consejo de Defensa de la Nación se volvió el máximo órgano de consulta, particularmente, ante la ausencia del jefe de Estado. Desde allí, los Poderes Públicos realizarán las consultas, planificación y asesoría en relación a todos los temas concernientes de seguridad y protección de la integridad territorial.

‎»A tales efectos, le corresponde también establecer el concepto estratégico de la Nación», reza la CRBV.

‎La mesa de trabajo personal es conformada por:

‎-Vicepresidente Ejecutivo.

‎-Presidente de la Asamblea Nacional.

‎-Presidente del Tribunal Supremo de Justicia.

‎-Presidente del Consejo Moral Republicano.

‎-Los ministros de los sectores de Defensa, Relaciones Interiores, Relaciones Exteriores, Planificación y Economía.

Asimismo, ‎Venezuela además cuenta con un estatuto para la ejecución de cualquier plan llamada Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, cuyo objeto principal es garantizar la soberanía y aplicar estrategias de protección ante posibles amenazas.

‎Entre los puntos claves destaca que el Estado tiene la facultad de establecer y declarar áreas geográficas críticas por su importancia militar, industrial y/o prestación de servicios; así como la disposición de la FANB para colaborar en el funcionamiento de servicios públicos o empresas básicas del Estado en situaciones que alteren el orden.

THAIMARA ORTIZ | Foto Prensa Presidencial