Consulta Pública de Ley Hidrocarburos ha recibido 80 propuestas del país

Ciudad MCY.-La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, lidera este lunes la Consulta Pública sobre la Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que a la fecha ha recibido 80 propuestas de todos los sectores del país.

Así lo informó el presidente de la Comisión Parlamentaria de Energía, el diputado venezolano Orlando Camacho, quien desde la sede de Pdvsa en Caracas hizo un balance de los resultados preliminares de este proceso que se lleva adelante, luego de la aprobación en primera discusión del proyecto de la reforma de leyes por parte de la Asamblea Nacional (AN).

“Como lo dice el reglamento de debate a lo que es la consulta pública, quiero informarle que hemos recibido para el día de hoy 80 propuestas de la comisión de hidrocarburos, de forma física”, anunció ante la presidencia encargada y representantes públicos y privados del sector energético.

Camacho manifestó que esta ley es parte de la obligación con el pueblo y con el sector empresarial que hacen fuerza en Venezuela y tiene como propósito incorporar unos valores que es el objeto de la ley y desarrollar la fortaleza jurídica para los inversionistas.

Aprovechó para desmentir algunas fake news en medios de comunicación, que hablan de la propiedad de los recursos.

“Claro que hemos visto en medios de comunicación algunos que hablan de ‘privatización’, pero no, la sociedad se mantiene exactamente igual: la propiedad del yacimiento es de Venezuela y es todo venezolano; lo que vamos a incorporar es la propuesta que llevó el Ejecutivo, es copiar todo lo que se ha hecho bien a través de la Ley Antibloqueo, incorporarlo, tomarlo dentro de esta nueva reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos”.

Asimismo, el diputado Camacho dio a conocer otras consideraciones importantes: el país no tiene que colocar dinero, ya que los recursos son del inversionista privado. En cuanto al resultado de estas inversiones, dijo que donde se trabajará será en zonas remotas del país, donde no existen carreteras, viviendas ni servicios públicos.

