Excarcelaciones llegan a 808: Cabello insta a que no vuelvan a guarimbear ni quemar gente

Ciudad MCY.-A la fecha, el Gobierno nacional ha excarcelado a 808 personas que estaban incursas en delitos y fueron liberadas tras un proceso de evaluación multidisciplinario, anunció el ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello.

“Se tomó una decisión que no es nueva, es de diciembre, una cantidad de personas que estaban detenidas y nosotros apostamos a que vayan a trabajar, no que sigan guarimbeando, no que sigan matando gente, quemando gente viva o promoviendo la intolerancia y esas cosas”, denunció el también secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) durante la rueda de prensa semanal.

Informó que el partido de Gobierno responde contra las narrativas falsas de sectores extremistas que buscan desprestigiar el proceso de excarcelaciones iniciado por el presidente Nicolás Maduro y continuado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

“Cuando, incluso, ya el Gobierno nacional ha dicho que va a solicitar al Alto Comisionado de Derechos Humanos que verifique la lista de excarcelaciones”, dijo.

Adelantó que se continuará la revisión para darles beneficios cautelares, pero no a quien cometió homicidio o está involucrado en narcotráfico, y aquellos que cometieron intentos de magnicidio con drones explosivos, intentos de invasiones por las fronteras, entre otros hechos graves.

“Aquí hay gente que cometió delitos y se están revisando; nosotros no tenemos nada que ocultar, nada, absolutamente nada, lo dijo la presidenta encargada, que venga el alto comisionado, que nosotros no tenemos nada que ocultar, al contrario”.

De igual modo, Cabello añadió que estas decisiones continuarán haciéndose efectivas de manera responsable porque las toma el Gobierno Nacional. “Repito, no tiene nada que ver con las mal llamadas ONG, que son la gran mayoría centros de extorsión y de chantaje a los familiares de los detenidos”, recalcó, además de insistir a los familiares a no dejarse estafar.

“Bueno, nosotros vamos a seguir avanzando, vamos para Febrero Rebelde, tenemos despliegues en todo el país esta semana, preparándonos para el mes entrante y arrancamos nada más y nada menos que con Ezequiel Zamora, nuestro Ezequiel Zamora, reivindicado por Chávez y por la historia de nuestro país. Y les recordamos a todos y a todas, que, pase lo que pase en cualquier circunstancia, nosotros venceremos”.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA