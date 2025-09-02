Jornada de limpieza embelleció el mirador de Ocumare de la Costa

***Esta obra permite que el emblemático lugar cuente con un espacio agradable con hermosa vista donde los visitantes disfruten del espectacular paisaje que tiene el estado Aragua***

CIUDAD MCY.-Con el objetivo de acondicionar y preservar los espacios turísticos de la región, cuadrillas de Fundación para el Desarrollo del Estado Aragua (Fundaragua), realizó una jornada de limpieza en el mirador de Ocumare de la Costa ubicada en el parque nacional Henri Pittier.

La actividad efectuada bajo lineamientos del presidente Nicolás Maduro con el respaldo de la vocera del Poder Popular para la Gobernación del estado Aragua, Joana Sánchez y la gestión del presidente de Fundaragua, Edinson Gutiérrez, está enmarcada en la Segunda Transformación (2T) del Plan de las 7T que busca garantizar espacios dignos para la recreación y el turismo en el estado Aragua.

La jornada que inicio a tempranas horas de la mañana contó con labores de desmalezamiento, recolección de desechos sólidos y vegetales con la finalidad de embellecer y asear el sitio turístico.

Fundaragua, con estos trabajos, reafirma su compromiso de preservar la estética, brindar seguridad a los usuarios y fomentar en los ciudadanos de cuidar el sitio natural.

Esta obra permite que el emblemático Mirador cuente con un espacio agradable con hermosa vista donde los visitantes disfruten del espectacular paisaje que tiene el estado.

IRENE RODRÍGUEZ | FOTOS | CORTESIA