Continúa el plan de recuperación vial en Urdaneta

PorMilexis Pino

Ene 17, 2026

La intervención vial que se desarrolla en el sector La Sabaneta permite avanzar en la recuperación de la Carretera Local 8, mejorando las condiciones de circulación y la seguridad para quienes transitan por esta importante vía local

CUIDAD MCY.-La recuperación de la red vial avanza en el municipio Rafael Guillermo Urdaneta con la colocación de carpeta asfáltica en el sector La Sabaneta de la carretera local 8, como parte de las acciones orientadas a garantizar una movilidad más segura y eficiente.

Estas labores se ejecutan siguiendo las orientaciones del presidente constitucional, Nicolás Maduro; la presidenta encargada, Delcy Rodríguez; y en articulación con el Ministerio del Poder Popular para el Transporte, en el marco del fortalecimiento de la Segunda Transformación: Ciudades Humanas, Infraestructura y Servicios Públicos, contemplada en el Plan de la Patria y el Plan de la Aragüeñidad, impulsado por la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez.

El desarrollo de los trabajos contó con la supervisión del alcalde de la municipalidad, Julio Melo, quien acompañó la ejecución de esta intervención destinada a atender una necesidad priorizada por las comunidades del sector.

La obra comprende la colocación de carpeta asfáltica en un tramo estratégico de esta vía local, con el propósito de mejorar la transitabilidad, reducir los riesgos asociados al deterioro de la calzada y optimizar la movilidad vehicular y peatonal.

Con estas acciones se consolida una vialidad más segura y funcional, que favorece la conectividad territorial y contribuye al bienestar de quienes hacen uso cotidiano de esta arteria, reafirmando el compromiso del Gobierno Bolivariano con el desarrollo integral de las localidades.

REINYMAR TOVAR| FOTOS | CORTESIA

Por Milexis Pino

