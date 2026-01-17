Comunidades religiosas se suman a agenda regional por la Paz y la Convivencia

La iniciativa, encabezada por la gobernadora Joana Sánchez permitió definir una ruta de trabajo entre instituciones regionales y pastores de los 18 municipios

CUIDAD MCY.-Con miras a consolidar la fe y promover la Paz en la entidad, la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, encabezó un encuentro con pastores de los diversos municipios del estado, orientado a la articulación de una agenda de trabajo conjunta para el acompañamiento espiritual de las comunidades y el fortalecimiento de los valores de convivencia.

En este sentido, la actividad reunió a líderes religiosos de diversas congregaciones, quienes participaron en una jornada de reflexión y planificación estratégica, enfocada en el acompañamiento espiritual del pueblo aragüeño y en la consolidación de acciones que contribuyan a la convivencia pacífica y al bienestar social en la región.

Durante el encuentro se definió una ruta de trabajo articulado entre las instituciones regionales y las organizaciones religiosas, para afianzar la unión comunitaria y fomentar una cultura de convivencia en el territorio aragüeño.

La iniciativa forma parte de las acciones impulsadas desde la Gobernación de Aragua para integrar a los distintos sectores sociales en el fortalecimiento del tejido comunitario y la promoción de la paz en el país.

REINYMAR TOVAR | FOTOS | CORTESIA