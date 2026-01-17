Ciudad MCY

Comunicación Patria

Aragua

Comunidades religiosas se suman a agenda regional por la Paz y la Convivencia

Foto del avatar

PorMilexis Pino

Ene 17, 2026

La iniciativa, encabezada por la gobernadora Joana Sánchez permitió definir una ruta de trabajo entre instituciones regionales y pastores de los 18 municipios

CUIDAD MCY.-Con miras a consolidar la fe y promover la Paz en la entidad, la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, encabezó un encuentro con pastores  de los diversos municipios del estado, orientado a la articulación de una agenda de trabajo conjunta para el acompañamiento espiritual de las comunidades y el fortalecimiento de los valores de convivencia.

En este sentido, la actividad reunió a líderes religiosos de diversas congregaciones, quienes participaron en una jornada de reflexión y planificación estratégica, enfocada en el acompañamiento espiritual del pueblo aragüeño y en la consolidación de acciones que contribuyan a la convivencia pacífica y al bienestar social en la región.

Durante el encuentro se definió una ruta de trabajo articulado entre las instituciones regionales y las organizaciones religiosas, para afianzar la unión comunitaria y fomentar una cultura de convivencia en el territorio aragüeño.

La iniciativa forma parte de las acciones impulsadas desde la Gobernación de Aragua para integrar a los distintos sectores sociales en el fortalecimiento del tejido comunitario y la promoción de la paz en el país.

REINYMAR TOVAR | FOTOS | CORTESIA

Foto del avatar

Por Milexis Pino

Noticias Destacadas

Deportes

Aragua brilla durante primera etapa de la Vuelta Ciclista al Táchira Femenina 2026

17 de enero de 2026 Milexis Pino
Aragua

Jornadas de salud fortalecen atención comunitaria en Santiago Mariño

17 de enero de 2026 Milexis Pino
Aragua

Reinaugurada emblemática Casa de la Cultura de Ocumare de la Costa

17 de enero de 2026 Milexis Pino
Aragua

Continúa el plan de recuperación vial en Urdaneta

17 de enero de 2026 Milexis Pino