Reinaugurada emblemática Casa de la Cultura de Ocumare de la Costa

Este espacio histórico, recuperado con mano de obra voluntaria y apoyo gubernamental, se erige como el epicentro para la formación de niños, jóvenes y cultores de la región

CUIDAD MCY.-En un esfuerzo conjunto por preservar la identidad y las tradiciones del litoral aragüeño, el alcalde del municipio Ocumare de la Costa de Oro, Wilmer Leal, encabezó la reinauguración de la Casa de la Cultura, gracias al presidente Nicolás Maduro, con el apoyo de la vicepresidenta (E) Delcy Rodríguez y la Gobernadora del estado Bolivariano de Aragua Joana Sánchez.

La actividad contó con la participación de diferentes agrupaciones culturales de la región.

​Durante el acto, el mandatario local destacó que la rehabilitación de esta infraestructura es un acto de amor hacia el pueblo.

«Estamos entregando una casa emblemática para nuestros niños, niñas, adolescentes y, sobre todo, para nuestros cultores. Ha sido un trabajo arduo, iniciado en agosto pasado, donde el empeño de los voluntarios y el apoyo del presidente Nicolás Maduro, el ministro Ernesto Villegas y la gobernadora Joana Sánchez ha sido fundamental», expresó Leal.

NUEVOS ESPACIOS

​La autoridad municipal subrayó que la gestión cultural no se limita a la capital del municipio.

Además, informó sobre la inauguración de una sede totalmente nueva en el caserío de Aponte para San Juan Bautista, así como las rehabilitaciones integrales de las casas de San Juan en Ocumare, Cata y El Playón, esta última con sustitución completa de techado.

​EL FUTURO SUENA A MÚSICA Y TRADICIÓN

​En su discurso, Wilmer Leal anunció que la próxima semana se reinaugurará la Escuela de Música y el núcleo de la Orquesta Sinfónica, una edificación que permaneció abandonada por más de tres décadas.

Asimismo, adelantó que en el pueblo de Cata avanza la construcción de una sede nueva para el sistema de orquestas, que brindará espacios dignos a más de 100 niños y jóvenes de la zona.

​»La cultura es saber de dónde venimos y entender nuestra idiosincrasia. De las 11 cofradías de Diablos Danzantes de Venezuela, 5 están en Aragua y 4 pertenecen a Ocumare.

Vamos a seguir fortaleciendo a nuestro San Juan Bautista y nuestra Cruz de Mayo», afirmó con orgullo el alcalde.

​VÍAS ÓPTIMAS

​El fortalecimiento de la infraestructura vial también fue punto clave en el balance de gestión.

El alcalde detalló que, tras la colocación de 7.000 toneladas de asfalto en puntos críticos como el Paso de Portachuelo y La Regresiva, se han aprobado 5.000 toneladas adicionales.

Estas labores, ejecutadas junto al Ministerio de Transporte, se extenderán hacia las carreteras de Cuyagua y Cata.

AFINANDO DETALLES PARA LA CAMINATA DE SAN SEBASTIÁN

​Estas mejoras viales preparan el terreno para la festividad de San Sebastián. Tras el desfile realizado este 16 de enero, la población se alista para la gran Caminata de San Sebastián que será el próximo 31 de enero, que ya cuenta con más de 1.500 inscritos por motivos deportivos y de fe.

​SERVICIOS PÚBLICOS EN RECUPERACIÓN

​Para finalizar, Leal resaltó los avances en servicios básicos, fundamentales para el bienestar de los habitantes y la atención al turista.

Informó que el municipio cuenta actualmente con un 90% de cobertura en el suministro de agua potable y una notable estabilidad en el sistema eléctrico.

«Ocumare pasaba semanas sin luz; hoy, gracias al trabajo con el Ministerio de Energía Eléctrica, cualquier falla se resuelve en tiempo récord. Estamos preparando la casa, abriendo las puertas con una carretera limpia y servicios dignos para todos», concluyó.

REINA BETANCOURT / FOTOS: CORTESÍA