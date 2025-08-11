Realizada segunda mesa de trabajo de Comunalización de los Cuadrantes de Paz en Aragua

***Entre los órganos presentes en el cónclave destacan: la Policía Bolivariana de Aragua, autoridades de las policías municipales, Protección Civil, y miembros de los cinco componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana

CIUDAD MCY.- En la Sala del 1×10 del Buen Gobierno, ubicada en la Gobernación del estado Aragua, la autoridad única en Comunas y Movimientos Sociales, Manuel Pérez, junto a los directores y representantes de los organismos de Prevención y Seguridad Ciudadana de la entidad, llevó a cabo la segunda reunión de trabajo sobre la Comunalización de los Cuadrantes de Paz.

Pérez señaló que este trabajo se ha estado desarrollando desde hace varias semanas obedeciendo las orientaciones de la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, y resaltó que, luego de esta segunda mesa de trabajo, los organismos de seguridad se van a desplegar en las 191 comunas que comprende la región para estudiar en el territorio el nivel de requerimiento y la necesidades que pueda tener cada comuna en materia de seguridad.

Mediante este trabajo articulado se podrá garantizar un óptimo funcionamiento de los órganos de seguridad de la mano de los ciudadanos, lo que permitirá que con este mecanismo se mejore todo el sistema tecnológico y judicial, así como también se estimule el vértice dentro del Plan de la Patria en el que se rigen los Cuadrantes de Paz.

Por su parte, el comisionado estadal de la Gran Misión Cuadrantes de Paz del estado Aragua, Rafael Mata, aseveró que actualmente Aragua cuenta con 145 Cuadrantes de Paz. Sin embargo, una de las propuestas conversadas es elevar la cifra a 224 Cuadrantes.

De la misma forma, Mata detalló que en la entidad se cuenta con cuadrantes especiales que se mantendrán sin ningún tipo de modificación como lo son: los cuadrantes marítimos, los cuadrantes lacustres y los cuadrantes viales.

Explicó la referida autoridad que “estos cuadrantes comunales van a incorporar un mayor pie de fuerza a organismos como la Guardia Nacional Bolivariana, al Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, y a la Policía Estadal”, al tiempo que aseguró que las seis policías municipales estarán asumiendo también responsabilidades en los Cuadrantes de Paz dentro de los municipios donde hacen vida.

Por su parte, el director de la Policía Bolivariana de Aragua, G/B Raúl Parra, manifestó que uno de los primeros pasos a seguir es que cada Cuadrante de Paz se dirija a las salas de autogobierno creadas en las comunas, para escuchar a la ciudadanía y dar así una respuesta inmediata y contundente a un pueblo que manifiesta mayor seguridad y protección por parte de los organismos encargados para tal fin.

En este orden de ideas, el director general de Protección Civil y Administración de Desastres del estado Aragua, Jesús Franco, apuntó que lo primero que se debe retransmitir es el estado de vulnerabilidad en el que se pueda encontrar cada uno de los 18 municipios de la entidad, con el propósito de preparar y formar a las comunidades en cómo efectuar acciones inmediatas en situaciones de emergencia.

Asimismo, dijo que para los próximos días se estará afianzando el plan de seguridad que se tiene para la temporada vacacional, como ha sido el reciente despliegue del Gobierno regional en las costas aragüeñas, donde se contará con la evidente presencia de todos los organismos de seguridad.

MARÍA JOSÉ PARRA | CIUDAD MCY

FOTOS | CIUDAD MCY