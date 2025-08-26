Convocatoria de Brasil sin Vinicius ni Rodrygo

***El seleccionador de la «Canarihna» hizo pública su convocatoria para las últimas fechas de las Eliminatorias***

CIUDAD MCY.- El italiano Carlo Ancelotti lanzó este lunes su nuevo llamado para vestir la verde amerella en los últimos dos encuentros de cara al Mundial de 2026, destacando diversos elementos poco regulares, y obviando a varias figuras de la selección.

Como mayores ausencias de esta convocatoria, los hombres del Real Madrid, Vinicius Jr y Rodrygo Silva de Goes.

Vini, por su parte, solo lleva 1 gol y 1 asistencia durante todo el desarrollo de las Eliminatorias de CONMEBOL, dejando pocos destellos de sus actuaciones a nivel de clubes y siendo poco determinante en la selección, mientras que Rodrygo, en un caso similar, todavía mantiene su historial goleador a nivel de Eliminatorias en blanco.

«La idea que tengo es conocer nuevos jugadores que no conozco bien a nivel personal» aseguró Ancelotti en Rueda de Prensa acerca de su decisión, alegando que, ambos futbolistas no están convocados puesto que «Ya los conoce muy bien», según declaró el entrenador.

Otro que quedó fuera de la convocatoria por motivos adversos a su actuación en su respectivo club, fue el experimentado Neymar Jr, quien habría quedado fuera tras su nueva lesión.

Brasil se encuentra actualmente en el 3er puesto de la tabla de la clasificación, y se encuentra matemáticamente clasificado al Mundial, y sus últimos dos encuentros serán ante Chile el 4 de septiembre y ante Bolivia en El Alto el 9 del mismo mes.

