Nómina definida para el Panam de Beisbol

CIUDAD MCY.– La selección de beisbol de Venezuela sub-15 definió la nómina para competir desde este jueves 28 al 4 de septiembre en el Campeonato Panamericano de Barquisimeto, en la que el con la que buscará su clasificación a la Copa del Mundo de Italia 206.

La lista de 20 peloteros confirmada por la Federación Venezolana de Beisbol (FVB) la integran los outfielders Samuel Zicada, Ángel Rodríguez, Enmanuel Mogollón y Aarón García; los infielders Nicolás Quintero, Israel Carpio, Ángel Rondón, Albert Hernández; y los receptores Adrián Crespo y Andrés Montilla.

El equipo lo completan los lanzadores Diego Patiño, Jorge Campos, Kerglyn Navarro, Ángel Rojas, Wileiker Sánchez, Luis Manuel García, Jaiverson Moreno, Enmanuel Pérez, David Palomo y Luis Ignacio García.

En lo que respecta al cuerpo técnico, el manager Guillermo Quintero estará acompañado por los coachs Daniel Pérez, Yasmil Urbina, Carlos Hernández, Brahian Salom y Ibrahin Pirela, junto al trainer Teodoro Oviedo y el delegado Henrrys Gutiérrez.

Material idóneo

Quintero resaltó que cuenta con el material idóneo para enfrentar con éxito el torneo. «Tenemos todos los elementos que uno podría querer, jóvenes con talento y potencial grande, futuras estrellas del deporte», expresó al portal web de la FVB.

Por su parte, el gerente del equipo, Didimo Bracho recordó que el equipo tratará de sumar su segundo campeonato en la historia del torneo, tras el obtenido en la edición organizada en Valencia 2022.

«Tenemos un equipo muy balanceado, muy ofensivo, con mucha habilidad para batear. Un equipo veloz en las bases, capaz de realizar todos los fundamentos, ese béisbol caribeño que nos identifica», agregó Bracho.

El Panamericano de beisbol juvenil se escenificará en los estadios Daniel «Chino» Canónico y Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto y contará con la participación de las representaciones de Brasil, Colombia, Ecuador, Perú junto a la anfitriona Venezuela.

Alejandro Colmenares / Prensa Mindeporte