Cooperación económica y comercial destaca relación entre Venezuela y Serbia

CIUDAD MCY.- El canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Yván Gil, sostuvo una fructífera conversación telefónica con su homólogo de Serbia, Marko Đurić, para reiterar el firme compromiso de Venezuela de avanzar en una agenda conjunta para el desarrollo de ambas naciones.

«Acabo de sostener una fructífera conversación con el canciller de Serbia, Marko Đurić, en la que reiteramos la firme disposición del Gobierno Bolivariano de seguir fortaleciendo los lazos bilaterales y de impulsar la cooperación económica y comercial en beneficio mutuo», destacó Gil a través de su canal de Telegram.

A su vez, aprovechó la oportunidad para transmitirle en nombre del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, un mensaje de solidaridad y apoyo frente a los intentos de factores externos de desestabilizar la paz social en Serbia y en los Balcanes, al jefe de Estado serbio, S.E. Aleksandar Vučić.

Recientemente, representantes de las embajadas de Venezuela y Serbia sostuvieron una reunión bilateral con el fin de afianzar el diálogo político y la cooperación entre ambas naciones, desde los espacios de la cancillería del país centro-oeste de los Balcanes.

